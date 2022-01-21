«Не знаю конкретного пути»: почему у Роналду не пошло в «Манчестер Юнайтед»

Эйфория и умиление болельщиков от воссоединения Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» длились недолго. Клуб выступает нестабильно, пережил смену тренера, а португалец, кажется, не слишком здорово ладит с новым наставником команды Ральфом Рангником. Рассказываем подробнее о ситуации и размышляем над тем, куда может уйти Роналду из МЮ.
Истерика в Брентфорде
Очередной скачок напряжения произошёл 19 января в выездном матче «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» в рамках АПЛ. Португалец вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и при счёте 2:0 в пользу его команды был заменён. Рангник вполне логично решил добавить на последние минуты надёжности в обороне и поменял атакующего футболиста на центрального защитника Гарри Магуйара.
Однако Роналду такая логика не обрадовала. Медленно уходя с поля, он что-то гневно говорил себе под нос, холодно поприветствовал Рангника, а затем бросил на кресло тёплую куртку, которую передали ему тренеры. В конце концов португалец уселся на ступеньки трибуны, продолжая всем видом демонстрировать недовольство.
Рангник отреагировал на истерику Роналду очень дипломатично. Он сделал заявление, в котором просматривается желание максимально погасить конфликт.
Я и не ждал, что он будет обниматься со мной после замены. Я знаю, как мыслят игроки-бомбардиры, — заявил Рангник.
Он также напомнил, что Роналду пропустил полторы недели из-за травмы. Кроме того, Рангник подчеркнул, что за время его работы в клубе у него ни разу не возникало проблем с португальской звездой.
Ветер перемен
Летом Роналду переходил в команду, которой руководил Уле-Гуннар Сульшер. С норвежцем португалец был очень хорошо знаком, они даже успели несколько лет вместе поиграть за МЮ, так что его отставка наверняка стала неприятным сюрпризом для форварда.
На смену Сульшеру из московского «Локомотива» выписали Рангника, специалисты изначально прочили ему трудности во взаимоотношениях с Роналду. Дело в том, что у немца не было опыта работы с суперзвёздами, во всех предыдущих командах он создавал мощные коллективы из хороших, но не великих футболистов. Второй проблемой для португальца эксперты называли любовь Рангника к участию игроков в прессинге.
Роналду, кстати, в публичном поле недавно высказался о Рангнике в положительном ключе. Примечательно, что это произошло после серии неудачных матчей в начале января.
С тех пор как Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Я верю, что он проделает хорошую работу, — заявил португалец в интервью Sky.
Однако в той же беседе с журналистами Роналду выдвинул другой тезис, который обеспокоил фанатов «красных дьяволов». По мнению португальца, МЮ должен быть в тройке сильнейших в АПЛ, а нынешним положением дел в команде он разочарован.
Я не знаю конкретного пути, потому что я игрок. Я не тренер и не президент. Знаю способ, но я не буду упоминать об этом здесь. Это будет неэтично с моей стороны, — многозначительно заявил Роналду.
МЮ действительно не показывает того футбола, которого от него ждут фанаты. В Лиге чемпионов команде удалось выйти из группы, но в чемпионате дела обстоят гораздо хуже. Команда занимает седьмое место, находится совсем рядом с топ-4 по очкам, но от занимающего третье место «Челси» отстаёт аж на девять очков.
Взгляд вперёд
В словах и действиях Роналду многие справедливо видят месседж о том, что португалец несчастлив в Манчестере и не прочь перебраться в другую команду. В прессе в последнее время фигурируют два основных претендента на португальца. Оба варианта выглядят очень интригующими.
Сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави, который ищет нападающего и фигуру, вокруг которой можно возродить находящуюся в кризисе команду. Такой трансфер, с учётом мадридского прошлого португальца, точно бы взорвал информационное пространство.
Вторым вариантом называют ПСЖ, которому, кажется, не страшен никакой финансовый fair play. Однако этому переходу могут помешать натянутые отношения Криштиану с Лионелем Месси и низкий уровень чемпионата Франции. Тот же аргентинец играет в нём без особого энтузиазма.
Роналду с распростёртыми объятиями ждут и клубы североамериканской MLS, однако португалец вряд ли готов сейчас отказаться от притязаний выступать на самом высоком уровне. В феврале португальцу исполнится 37, но по уровню физической готовности он даст фору многим 20-летним.