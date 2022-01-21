«Не знаю конкретного пути»: почему у Роналду не пошло в «Манчестер Юнайтед»

Эйфория и умиление болельщиков от воссоединения Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» длились недолго. Клуб выступает нестабильно, пережил смену тренера, а португалец, кажется, не слишком здорово ладит с новым наставником команды Ральфом Рангником. Рассказываем подробнее о ситуации и размышляем над тем, куда может уйти Роналду из МЮ.

Истерика в Брентфорде

Очередной скачок напряжения произошёл 19 января в выездном матче «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» в рамках АПЛ. Португалец вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и при счёте 2:0 в пользу его команды был заменён. Рангник вполне логично решил добавить на последние минуты надёжности в обороне и поменял атакующего футболиста на центрального защитника Гарри Магуйара.

Однако Роналду такая логика не обрадовала. Медленно уходя с поля, он что-то гневно говорил себе под нос, холодно поприветствовал Рангника, а затем бросил на кресло тёплую куртку, которую передали ему тренеры. В конце концов португалец уселся на ступеньки трибуны, продолжая всем видом демонстрировать недовольство.

Рангник отреагировал на истерику Роналду очень дипломатично. Он сделал заявление, в котором просматривается желание максимально погасить конфликт.

Я и не ждал, что он будет обниматься со мной после замены. Я знаю, как мыслят игроки-бомбардиры, — заявил Рангник.

Он также напомнил, что Роналду пропустил полторы недели из-за травмы. Кроме того, Рангник подчеркнул, что за время его работы в клубе у него ни разу не возникало проблем с португальской звездой.

Ветер перемен

Летом Роналду переходил в команду, которой руководил Уле-Гуннар Сульшер. С норвежцем португалец был очень хорошо знаком, они даже успели несколько лет вместе поиграть за МЮ, так что его отставка наверняка стала неприятным сюрпризом для форварда.

Nigel Keene via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

На смену Сульшеру из московского «Локомотива» выписали Рангника, специалисты изначально прочили ему трудности во взаимоотношениях с Роналду. Дело в том, что у немца не было опыта работы с суперзвёздами, во всех предыдущих командах он создавал мощные коллективы из хороших, но не великих футболистов. Второй проблемой для португальца эксперты называли любовь Рангника к участию игроков в прессинге.

Роналду, кстати, в публичном поле недавно высказался о Рангнике в положительном ключе. Примечательно, что это произошло после серии неудачных матчей в начале января.

С тех пор как Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Я верю, что он проделает хорошую работу, — заявил португалец в интервью Sky.

Однако в той же беседе с журналистами Роналду выдвинул другой тезис, который обеспокоил фанатов «красных дьяволов». По мнению португальца, МЮ должен быть в тройке сильнейших в АПЛ, а нынешним положением дел в команде он разочарован.

Я не знаю конкретного пути, потому что я игрок. Я не тренер и не президент. Знаю способ, но я не буду упоминать об этом здесь. Это будет неэтично с моей стороны, — многозначительно заявил Роналду.

Криштиану Роналду Owen Humphreys via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

МЮ действительно не показывает того футбола, которого от него ждут фанаты. В Лиге чемпионов команде удалось выйти из группы, но в чемпионате дела обстоят гораздо хуже. Команда занимает седьмое место, находится совсем рядом с топ-4 по очкам, но от занимающего третье место «Челси» отстаёт аж на девять очков.

Взгляд вперёд

В словах и действиях Роналду многие справедливо видят месседж о том, что португалец несчастлив в Манчестере и не прочь перебраться в другую команду. В прессе в последнее время фигурируют два основных претендента на португальца. Оба варианта выглядят очень интригующими.

Сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави, который ищет нападающего и фигуру, вокруг которой можно возродить находящуюся в кризисе команду. Такой трансфер, с учётом мадридского прошлого португальца, точно бы взорвал информационное пространство.

Вторым вариантом называют ПСЖ, которому, кажется, не страшен никакой финансовый fair play. Однако этому переходу могут помешать натянутые отношения Криштиану с Лионелем Месси и низкий уровень чемпионата Франции. Тот же аргентинец играет в нём без особого энтузиазма.

Роналду с распростёртыми объятиями ждут и клубы североамериканской MLS, однако португалец вряд ли готов сейчас отказаться от притязаний выступать на самом высоком уровне. В феврале португальцу исполнится 37, но по уровню физической готовности он даст фору многим 20-летним.