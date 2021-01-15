Наставник «Аталанты» Гасперини дал оценку игре Миранчука

Наставник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука.
С его характеристиками он может заменить Иличича. Он должен обрести стабильность. Миранчук проявил ряд важных качеств, — отметил Гасперини, слова которого приводит Tuttoatalanta.
Наставник также добавил, что ему необходимо адаптироваться к характеристикам футболиста.
В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает пятое место. В активе команды 31 очко.
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