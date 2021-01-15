Наставник «Аталанты» Гасперини дал оценку игре Миранчука

https://static.news.ru/photo/1c2fdfbc-5814-11eb-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop via imago-images.de/Global Look Press

Наставник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука.

С его характеристиками он может заменить Иличича. Он должен обрести стабильность. Миранчук проявил ряд важных качеств, — отметил Гасперини, слова которого приводит Tuttoatalanta.

Наставник также добавил, что ему необходимо адаптироваться к характеристикам футболиста.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает пятое место. В активе команды 31 очко.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский «Зенит» продолжает тренировочный сбор в Дубае, там же находится и московский «Спартак». Однако вопреки ожиданиям многих болельщиков, матча между ними не будет.

Текущий сбор «Зенит» проводит без нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, заболевших коронавирусом. По словам Семака, они едва ли вернутся в строй в ближайшее время.