«Наш уровень далёк»: «Локомотив» попрощался с плей-офф Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/3c3307ee-341f-11eb-93b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» встречался с австрийским «РБ Зальцбургом». Для обеих команд игра носила принципиальный характер. «Локомотив» в случае победы мог укрепить свои шансы на евровесну в главном клубном турнире. Любой другой результат оставлял лишь возможность побороться за Лигу Европы. У «РБ Зальцбурга» ситуация была ещё хуже — одно очко в запасе после четырёх туров позволяло надеяться только на второй по значимости европейский турнир. В итоге желание австрийцев попасть в евровесну оказалось сильнее. Подопечные Джесси Марша без проблем разделались с «Локомотивом» (1:3). Эксперт NEWS.ru Александр Мостовой рассказывают, что не получилось у «железнодорожников».

В первом тайме преимущество за гостями из Австрии было подавляющим. Игроки «РБ Зальцбурга» прижали футболистов «Локомотива» к своим воротам и друг за другом проводили молниеносные атаки. Подобный натиск грозился вылиться в пропущенные мячи. Так оно и произошло. На 29-ой минуте Мергим Бериша открыл счёт во встрече после того, как мяч в штрафной соперника отскочил прямо к нему в ноги. Следующий гол, на 41 минуте, также реализовал немецкий нападающий «РБ Зальцбурга». Во многом второму пропущенному голу «Локомотива» способствовала ошибка собственного защитника Слободана Райковича.

Во втором тайме «Локомотив» стал чуть активнее действовать в атаке, но подопечным Марко Николича не хватило мастерства, чтобы преобразовать микро-эпизоды в забитые мячи. К счастью, на 78 минуте Зе Луиш заработал пенальти, который уверенно реализовал Антон Миранчук — 1:2. Впрочем, недолго пришлось радоваться «железнодорожникам». Карим Адейеми после грубой ошибки Мурило закатил третий гол в ворота Маринато Гилерме. Матч в итоге завершился со счётом. 3:1 в пользу «РБ Зальцбурга». Эксперт NEWS.ru считает этот результат справедливым.

Я считаю, что результат справедливый и можно даже сказать, что «Локомотиву» в какой-то степени повезло, во втором тайме мог и четвёртый залететь. Команда из Австрии, из той самой Австрии, чей футбол мы считаем ниже своего, приехала и показала нам, что на самом деле есть классная игра. Они приехали в Москву с осознанием того, что им нужна только победа. Они носились весь матч, вгрызались, рвали, метали — самоотдача была на высшем уровне. Наши бедные защитники на их фоне оказались тихоходами. В общем, заслуженная победа «Зальцбурга». Жалко, что мы в очередной раз увеличили наш антирекорд, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

У игроков «Локомотива» мало что получалось в матче против австрийцев, однако Мостовой сумел выделить лучшего игрока со стороны «железнодорожников».

Был один хороший отрезок после того, как Зе Луиш заработал пенальти на ошибке защитника. Кстати, Зе Луиш — единственный футболист, который пытался что-то противопоставить австрийцам: цеплялся, кусался, делал всё возможное, — сказал он.

Несмотря на грубые ошибки защитников «Локомотива» Райковича и Мурило, которые привели к двум пропущенным голам, Мостовой не стал ругать провинившихся, а нашёл данным оплошностям логичное объяснение.

Эти ошибки связаны с невероятной скоростью оппонентов. Австрийцы так быстро перестраивались из обороны в атаку, что наши футболисты не успевали даже глазом моргнуть. Вот и ошибались на ровном месте. В подобных матчах должна быть совсем другая реакция, мы в этом очень отстаём, — отметил Мостовой.

За сутки до матча «Локомотив» столкнулся с ужасной проблемой. У ряда ключевых футболистов команды Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Даниила Куликова выявили коронавирус. Хоть в итоге только у первого подтвердилось заболевание, Антон Миранчук вышел на поле не в стартовом составе. Мостовой считает, что потеря ключевых футболистов не стала определяющей проблемой в прошедшем матче.

Отсутствие Гжегожа Крыховяка не стало ключевой проблемой в игре. Остальные все футболисты присутствовали на поле. Более того, «Локомотив» играл с «РБ Зальцбургом» приблизительно по той же схеме, что и против «Атлетико», «Баварии»: восемь человек в обороне, двое — в нападении. Эдеру, конечно, тяжеловато играть, когда Зе Луиш рядом. На мой взгляд, Зе Луишу лучше играть с более юрким, быстрым нападающим в паре, как Алексей Миранчук, например. Без такого партнёра кабо-вердийскому нападающему очень тяжело, — поделился свои мнением бывший форвард.

Что касается Антона Миранчука, то он всё-таки принял участие в матче. В начале второго тайма он вместе с Владиславом Игнатьевым появился на поле. Их выход значительно обострил игру команды. Это признаёт и Мостовой. Бывший нападающий «Спартака» считает, что этих футболистов нужно было выпустить пораньше.

С их появлением «Локомотив» однозначно встрепенулся. Этот вопрос (почему игроки появились только во втором тайме? — прим. NEWS.ru) необходимо адресовать главному тренеру Марко Николичу. Раз он придержал этих футболистов — значит, на то были причины. Возможно, их беспокоили какие-то микро-повреждения. Но этот момент должен комментировать тренер. Мы-то что? Наше мнение никто не слушает, — сказал Мостовой.

Проиграв «РБ Зальцбургу», «Локомотив» значительно усугубил ситуацию. Теперь выход в евровесну кажется нереальной задачей. Александр Мостовой сомневается, что «Локо» сможет зацепиться за очки в последнем туре.

Конечно, с одной стороны некую надежду вселяет то обстоятельство, что «Бавария», уже вышла. Однако если мюнхенцы будут играть нормально, а нормально они по-любому будут играть, потому что у них не принято все эти поддавки, то шансы минимальные. Сегодня была довольно определяющая игра. Но мы в очередной раз убедились, что наш уровень далёк, — заключил эксперт.