Нападающий «Зенита» Азмун попал в сферу интересов «Севильи»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун является главной трансферной целью испанской «Севильи». Об этом сообщает издание El Gol Digital.
По данным источника, спортивный директор андалусийцев Мончи уже
Сам Азмун, в свою очередь, выразил желание продолжить карьеру в Испании. В случае если стороны договорятся о трансфере, переход 26-летнего иранца обойдётся «Севилье» в €20 млн. Действующий контракт Сердара с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Азмуна 15 матчей в РПЛ. В этих играх он забил 11 мячей. Перед возобновлением чемпионата «сине-бело-голубые» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на четыре очка.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» заключил соглашение с «Зенитом» об аренде центрального защитника «сине-бело-голубых» Данилы Прохина. Руководство петербургской команды решило таким образом предоставить своему футболисту игровую практику. Прохин пробудет в аренде в «Сочи» до конца сезона-2021/22.