Нападающий «Зенита» Азмун попал в сферу интересов «Севильи»

https://static.news.ru/photo/f69fae22-75e5-11eb-9329-96000091f725_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун является главной трансферной целью испанской «Севильи». Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По данным источника, спортивный директор андалусийцев Мончи уже контактировал с агентом футболиста. Клуб заинтересован в приобретении Азмуна, поскольку команду покинул нападающий Карлос Фернандес и с его уходом линия атаки значительно ослабла.

Сам Азмун, в свою очередь, выразил желание продолжить карьеру в Испании. В случае если стороны договорятся о трансфере, переход 26-летнего иранца обойдётся «Севилье» в €20 млн. Действующий контракт Сердара с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету Азмуна 15 матчей в РПЛ. В этих играх он забил 11 мячей. Перед возобновлением чемпионата «сине-бело-голубые» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на четыре очка.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» заключил соглашение с «Зенитом» об аренде центрального защитника «сине-бело-голубых» Данилы Прохина. Руководство петербургской команды решило таким образом предоставить своему футболисту игровую практику. Прохин пробудет в аренде в «Сочи» до конца сезона-2021/22.