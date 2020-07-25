Нападающий Руденко перешёл из «Спартака» в «Сочи»

https://static.news.ru/photo/94397024-ce79-11ea-97e9-fa163e074e61_660.jpg Александр Руденко Фото: ruda.79/instagram.com

Нападающий московского «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Сочи». Новый клуб форварда заключил с «красно-белыми» договор аренды на год с правом дальнейшего выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Руденко провёл в столичном «Торпедо», начиная розыгрыш в коллективе «Спартак-2». В составе «автозаводцев» он стал лучшим молодым игроком года в ФНЛ. Руденко за сезон сыграл в 25 матчах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

Как ранее писал NEWS.ru, клуб «Уфа» сообщил о выкупе у «Краснодара» прав на полузащитника Артёма Голубева.

Прошлый сезон спортсмен провёл в башкирской команде на правах аренды. Теперь же с ним подписали долгосрочный контракт (срок договорённости не уточняется). Голубев, как сообщили в пресс-службе «Уфы», стал полноправным игроком клуба.