https://static.news.ru/photo/59063e24-57e1-11ea-a71c-fa163e074e61_660.jpg Артём Беседин Фото: fcdynamoua/facebook.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина за употребление допинга.

Футболист не сможет выходить на поле на протяжении одного года. Беседин был временно отстранён от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, срок действия санкции начинается именно с этого дня. Футболист не прошёл допинг-тестирование после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё» (3:4).

Решение о том, будет ли «Динамо» обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS), будет принято позже, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что «Динамо» полностью поддерживает футболиста и будет делать всё, чтобы тот скорее вернулся на поле.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара признался, что употреблял L-карнитин в разрешённых количествах, хотя ранее отрицал это, писал NEWS.ru.