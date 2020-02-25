Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина за употребление допинга.
Футболист не сможет выходить на поле на протяжении одного года. Беседин был временно отстранён от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, срок действия санкции начинается именно с этого дня. Футболист не прошёл допинг-тестирование после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё» (3:4).
Решение о том, будет ли «Динамо» обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS), будет принято позже, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что «Динамо» полностью поддерживает футболиста и будет делать всё, чтобы тот скорее вернулся на поле.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара признался, что употреблял L-карнитин в разрешённых количествах, хотя ранее отрицал это, писал NEWS.ru.
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