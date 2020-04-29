Моуринью надеется, что сезон АПЛ будет доигран

https://static.news.ru/photo/5899d148-8acd-11ea-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: tottenhamhotspur.com

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью признался, что скучает по футболу, и выразил надежду на полноценное завершение сезона Английской премьер-лиги.

Я скучаю по футболу. Если мы будем играть в футбол без болельщиков на трибунах, мне бы хотелось думать, что футбол никогда не бывает без зрителей. Есть камеры, а это значит, что миллионы и миллионы наблюдают за матчем. Так что если однажды мы выйдем на пустой стадион, он не будет пустым, — цитирует Моуринью Sky Sports.

По словам Моуринью, если удастся доиграть чемпионат страны по футболу, это «будет хорошо для всех: и для самого футбола, и для Премьер-лиги».

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за распространения инфекции коронавируса. АПЛ в пятницу, 1 мая, обсудит возможное возвращение футбольного сезона 8 июня. Уточняется, что матчи будут проходить без болельщиков на стадионах, а футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Ведущие клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) планируют возобновить тренировочный процесс 11 мая, ранее писал NEWS.ru.