Молодёжная сборная России обыграла Болгарию в отборе на ЧЕ-2021

https://static.news.ru/photo/950b9368-eed8-11ea-bac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: arenakhimki/vk.com

Российская молодёжная сборная в очередном матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года переиграла на своём поле сверстников из Болгарии — 2:0 (1:0).

Уже спустя полминуты игрового времени счёт в поединке, проходившем без зрителей на подмосковной «Арене Химки», открыл московский спартаковец Максим Глушенков. Второй мяч в ворота болгар забил на 65-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова набрала 17 очков в семи проведённых играх и продолжает уверенно лидировать в своей квалификационной группе. На втором месте идёт молодёжная сборная Польши (13 очков), разгромившая в параллельном матче команду Эстонии на её поле — 6:0.

Следующий поединок российская «молодёжка» проведёт 8 сентября на выезде с поляками.

В предыдущем матче отбора на Евро-2021 наша сборная в ноябре прошлого года победила на выезде Сербию (2:0), писал ранее NEWS.ru.