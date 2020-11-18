«Отодвинуть эмоции»: Миро посоветовала жене Дзюбы повременить с разводом

https://static.news.ru/photo/c32a8964-29b8-11eb-99a9-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: vk.com/lena.miro

Блогер Лена Миро, известная резкими и зачастую провокационными высказываниями, посоветовала жене нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы Кристине не разводиться после разразившегося секс-скандала. По её мнению, девушка не должна идти на поводу у толпы.

Миро уверена, что через полгода о скандале с участием спортсмена, «доказавшего, что от онанизма не растут волосы на ладошках и не слепнут глаза», никто и не вспомнит. Поэтому она посоветовала супруге футболиста «включить голову» и заняться обеспечением себя в будущем.

Например, выбрать более удачный момент и развестись со спортсменом, «накроив максимальное количество денег». Лет через пять.

В любых критических ситуациях следует отодвинуть эмоции на задний план. Спокойно и логично разобраться, сделать выводы и принять правильное решение, — написала Миро в своём блоге.

Она подчеркнула, что после «акта публичного онанизма» Дзюба не стал другим. Это всё тот же человек, с которым Кристина живёт много лет, которому прощает измены и от которого рожает детей, считает блогер. В таком случае задумываться о разводе несвоевременно, резюмировала она.

Футболист Артём Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Интернет попал ролик, на котором он занимается самоудовлетворением на камеру. Вероятнее всего, видео было записано в декабре 2019 года, однако всплыло в Сети только сейчас.

При этом до публикации компромата у спортсмена требовали $5 млн, однако тот отказался платить, так как не был уверен, что шантаж на этом закончится.

После публикации ролика в интернет-сообществе появился новый термин — дзюбить. Футболиста отстранили от игр в составе российской сборной в ноябре. Сообщество болельщиков «сине-бело-голубых» «Ландскрона» обвинило Дзюбу в наплевательском отношении к клубу и припомнило старые скандалы. Однако спортсмена поддержали многие российские артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский.

Тем не менее среди знакомых звёздной пары стали распространяться слухи, что Кристина Дзюба после появления в Сети интимного видео с её мужем решила с ним развестись, писал NEWS.ru.