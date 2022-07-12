Министр спорта Украины раскрыл порядок проведения матчей в УПЛ Минспорта Украины Гутцайт заявил, что матчи УПЛ будут проходить без зрителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проводиться матчи нового сезона украинской премьер-лиги. По его словам, матчи будут проходить без зрителей, а рядом с проведением футбольных матчей будут находиться хранилища.

Матчи будут проходить без зрителей. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть хранилище, чтобы всё было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией там, МЧС, — приводит слова Гутцайта «Униан» со ссылкой на телеканал «Киев».

Новый сезон украинской премьер-лиги стартует 23 августа.

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