Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения Евро-2020

https://static.news.ru/photo/85c6f51c-8c3d-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Россия подтвердила все гарантии по поводу проведения матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, они будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Никаких сомнений относительно гарантий нет, они полностью подтверждены и будут направлены, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он также отметил, что со стороны Минспорта в этом плане нет никаких возражений.

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионат Европы, который перенесли на год из-за коронавируса, сохранит своё название — Евро-2020.