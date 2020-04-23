Перенесённый на год Евро-2020 сохранит своё название

https://static.news.ru/photo/1c6f0892-856d-11ea-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Schueler via www.imago-imag /Global Look Press

Чемпионат Европы, который перенесли на год из-за коронавируса, сохранит своё название «Евро-2020».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это решение позволит сохранить первоначальное видение турнира, чтобы отпраздновать 60-летие чемпионата Европы.

Кроме того, это поможет вспомнить, как вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии и трудные времена, которые Европа и мир пережили в 2020 году, — сообщили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса, писал NEWS.ru.