Перенесённый на год Евро-2020 сохранит своё название

Чемпионат Европы, который перенесли на год из-за коронавируса, сохранит своё название «Евро-2020».
Как
Кроме того, это поможет вспомнить, как вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии и трудные времена, которые Европа и мир пережили в 2020 году, — сообщили в УЕФА.
Ранее сообщалось, что УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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