https://static.news.ru/photo/717cbec8-c034-11e9-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа самолёта Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, который успешно посадил в экстренной ситуации в кукурузном поле в Подмосковье и спасли 226 жизней.

Об этом сообщает пресс-служба футбольной лиги.

В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.



Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. pic.twitter.com/fZAJu4wQSc — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 16, 2019

Экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, но был вынужден совершить жёсткую посадку на кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы после столкновения со стаей чаек при взлёте.

Пилот экипажа болеет за московский «Спартак», писал News.ru.