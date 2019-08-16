Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа самолёта Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, который успешно посадил в экстренной ситуации в кукурузном поле в Подмосковье и спасли 226 жизней.

Об этом сообщает пресс-служба футбольной лиги.

Экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, но был вынужден совершить жёсткую посадку на кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы после столкновения со стаей чаек при взлёте.

Пилот экипажа болеет за московский «Спартак», писал News.ru.

News.ru в соцсетях