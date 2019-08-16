https://static.news.ru/photo/717cbec8-c034-11e9-af56-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа самолёта Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, который успешно посадил в экстренной ситуации в кукурузном поле в Подмосковье и спасли 226 жизней.
Об этом сообщает пресс-служба футбольной лиги.
В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.
Экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, но был вынужден совершить жёсткую посадку на кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы после столкновения со стаей чаек при взлёте.
Пилот экипажа болеет за московский «Спартак», писал News.ru.