https://static.news.ru/photo/3087d606-c416-11e9-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dpi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа.

В сетке вещания на сайте канала сообщается, что матч Лиги Европы «Брага» (Португалия) — «Спартак» будет показан в 21:35 мск. Между тем, с утра 21 августа и вплоть до 16:00, как сообщал News.ru, на сайте не был указан, какой именно матч будут транслировать.

Таким образом, «Матч ТВ» достиг договорённости с португальской стороной о трансляции.

Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.

Сообщалось, что российский телеканал не смог показать ответный поединок еврокубка, так как не смог договориться о сумме за права на трансляцию, писал News.ru.