Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа.
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Таким образом, «Матч ТВ» достиг договорённости с португальской стороной о трансляции.
Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.
Сообщалось, что российский телеканал не смог показать ответный поединок еврокубка, так как не смог договориться о сумме за права на трансляцию, писал News.ru.