Матч Бразилии и Аргентины остановили из-за нарушения коронавирусных правил

Игру сборных Бразилии и Аргентины приостановили из-за того, что четыре игрока Аргентины якобы нарушили коронавирусные правила страны. СМИ сообщили, что на поле вышла полиция и представители служб здравоохранения.

Полиция якобы собиралась задержать игроков ещё в отеле, но не успела. Автобус с аргентинцами уже уехал на игру. Тогда полиция не придумала ничего лучше, чем выйти на поле прямо во время игры.

По решению судьи матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной, организованный FIFA, приостанавливается. Судья и комиссар матча представят отчёт в дисциплинарный комитет FIFA, который определит дальнейшие действия, — сказано в сообщении Южноамериканской конфедерации футбола.

Messi: âListen to me! We've been here for 3 days and have been waiting for the game to start telling us we can't play!?â pic.twitter.com/UOHRKyhufZ — J. (@MessiIizer) September 5, 2021

При этом Лионель Месси задал полиции вопрос, почему она решила применить санкции к четырём игрокам из Аргентины только после начала матча, при том что сборная страны находится в Сан-Паулу уже несколько дней. «На этот позор сейчас смотрит весь мир», — добавил футболист.

Now that the Brazil vs Argentina match is officially suspended, let's enjoy this reunion clip of Lionel Messi, Dani Alves & Neymar Jr pic.twitter.com/EOaHMcPfp9 — Messaitama (@messaitama) September 5, 2021

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