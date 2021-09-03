16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Матч Бразилии и Аргентины остановили из-за нарушения коронавирусных правил

23:30, 05 сентября 2021
Матч Бразилии и Аргентины остановили из-за нарушения коронавирусных правил Фото: Twitter
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Игру сборных Бразилии и Аргентины приостановили из-за того, что четыре игрока Аргентины якобы нарушили коронавирусные правила страны. СМИ сообщили, что на поле вышла полиция и представители служб здравоохранения.

Полиция якобы собиралась задержать игроков ещё в отеле, но не успела. Автобус с аргентинцами уже уехал на игру. Тогда полиция не придумала ничего лучше, чем выйти на поле прямо во время игры.

По решению судьи матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной, организованный FIFA, приостанавливается. Судья и комиссар матча представят отчёт в дисциплинарный комитет FIFA, который определит дальнейшие действия, — сказано в сообщении Южноамериканской конфедерации футбола.

При этом Лионель Месси задал полиции вопрос, почему она решила применить санкции к четырём игрокам из Аргентины только после начала матча, при том что сборная страны находится в Сан-Паулу уже несколько дней. «На этот позор сейчас смотрит весь мир», — добавил футболист.

Ранее стартовал новый сезон в европейском футболе. В середине августа начались два главных чемпионата Старого Света — английский и испанский. Главные интриги — в материале NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео