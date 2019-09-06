Белгородская область. Исправительная колония №4 Белгородская область. Исправительная колония №4 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана Кокорина поблагодарила всех за освобождение сыновей.

Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось, — приводит её слова Sport24.

Сообщается, что, узнав о решении суда, Светлана заплакала.

Ранее Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу, писал News.ru.

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