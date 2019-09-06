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Старший брат Романа Ерёменко, бывший полузащитник казанского «Рубина», шотландского «Килмарнока» и сборной Финляндии по футболу Алексей Ерёменко поделился мнением о предстоящем матче между национальными командами России и Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

Главное для российской сборной — выдержать первые 15-20 минут. Шотландцы любят доминировать на этом отрезке. Но если они не забивают, потом игра постепенно выравнивается, — приводит слова Ерёменко «Советский Спорт»....