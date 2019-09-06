https://static.news.ru/photo/4e8eab1c-d077-11e9-a27f-fa163e074e61_660.jpgБелгородская область. Исправительная колония №4Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана Кокорина поблагодарила всех за освобождение сыновей.
Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось, — приводит её слова Sport24.
Сообщается, что, узнав о решении суда, Светлана заплакала.
Ранее Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу, писал News.ru.