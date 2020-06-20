Малафеев рассказал о плюсах матча «Сочи» — «Ростов»

https://static.news.ru/photo/9229909a-b301-11ea-9b87-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Малафеев Фото: Вячеслав Малафеев/vk.com

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что видит много положительного в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

Он отметил, что несмотря на неравные условия, видит в этой ситуации много плюсов.

Теперь мы знаем, что в России есть молодой рекордсмен РПЛ, способный отбить 15 мячей за 90 минут и качественно работать при 11-метровых ударах. Мы познакомились с российским Лукой Модричем, и он не уступает футболистам, которые на 20 лет старше него. Оказывается молодёжь из Ростова может забить команде РПЛ на 52 секунде матча, — написал Малафеев на своей странице в Instagram.

Малафеев пожелал всем молодым футболистам скорее прийти к большому футболу.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.