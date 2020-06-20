Футбол

Малафеев рассказал о плюсах матча «Сочи» — «Ростов»

17:19, 20 июня 2020 53
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев Фото: Вячеслав Малафеев/vk.com

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что видит много положительного в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

Он отметил, что несмотря на неравные условия, видит в этой ситуации много плюсов.

Теперь мы знаем, что в России есть молодой рекордсмен РПЛ, способный отбить 15 мячей за 90 минут и качественно работать при 11-метровых ударах. Мы познакомились с российским Лукой Модричем, и он не уступает футболистам, которые на 20 лет старше него. Оказывается молодёжь из Ростова может забить команде РПЛ на 52 секунде матча, — написал Малафеев на своей странице в Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ Ð²ÑÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ Ð² Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÑ Ð´Ð¾Ð½ÑÐ°Ð½ Ð¸ ÑÑÐ¸ÑÐ°ÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð¿ÑÑÑÐ¸Ð¼ÑÐ¼ ÑÑÐµÑ 10:1 Ð² Ð¼Ð°ÑÑÐµ Â«Ð¡Ð¾ÑÐ¸Â»-Â«Ð Ð¾ÑÑÐ¾Ð²Â». Ð¯ ÑÐ¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ°Ð· Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð»: ÑÐµÐ¼ ÑÐ°Ð½ÑÑÐµ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÐµ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ½ÑÑ ÑÑÐ°ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°ÑÑ Ð²Ð¾ Ð²Ð·ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ðµ, ÑÐµÐ¼ Ð»ÑÑÑÐµ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ñ ÐºÐ°ÑÑÐµÑÑ. ÐÑÑÐ¾Ð´ Ð½Ð° Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð²ÑÑÐ¾ÐºÐ¸Ð¸ ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ â Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÑÐ¸ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð² ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¸ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÐ°, Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¸ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾, Ð²ÐµÐ´Ñ Ñ Ð½Ð°Ñ ÑÐ½Ð¸Ð¾ÑÐ¾Ð² ÑÐ°ÑÑÐ¾ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÐ°ÑÑ. ÐÐ¾ Ð¿Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐµ Ð½Ð° Ð­ÑÐ»Ð¸Ð½Ð³Ð° Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð½Ð°, ÐÐ¸Ð»Ð¸Ð°Ð½Ð° ÐÐ±Ð°Ð¿Ð¿Ðµ, ÐÐ¶Ð°Ð½Ð»ÑÐ¸Ð´Ð¶Ð¸ ÐÐ¾Ð½Ð½Ð°ÑÑÐ¼Ð¼Ñ, Ð¤ÑÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð´Ðµ ÐÐ¾Ð½Ð³Ð° Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑÑÐ±ÐµÐ¶Ð½ÑÑ Ð¸Ð³ÑÐ¾ÐºÐ¾Ð². ÐÐ¼ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾-ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ 20 Ð»ÐµÑ, Ð° Ð¾ Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»ÑÐ½ÑÐ¸ Ð¼Ð¸Ñ. ÐÐµÐ½Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼Ð¸ ÑÐ¾Ð¶Ðµ ÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑÐ°ÑÑ Ðº Ð¸Ð³ÑÐ°Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Ð² ÑÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑÐµ. Ð¯ Ð´ÐµÐ±ÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð» Ð² 20 Ð»ÐµÑ, ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÐµÑÐ¶Ð°ÐºÐ¾Ð² â Ð² 19 Ð»ÐµÑ, ÐÐ½Ð´ÑÐµÐ¸ ÐÑÑÐ°Ð²Ð¸Ð½ â Ð² 18 Ð»ÐµÑ. ÐÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ñ ÐºÐ¸Ð½ÑÐ»Ð¸ Ð² Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ð¸ ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¸ÑÐºÐ¸Ð¸ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð», Ð½Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð³Ð»Ð°ÑÐ°ÑÑ Ð¸Ñ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾! ÐÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐ³Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð·Ð°ÑÐ²Ð»ÑÑÑ, ÑÑÐ¾ 19 Ð¸ÑÐ½Ñ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð½ÐµÑÐ°Ð²Ð½ÑÐµ Ð¸Ð³ÑÐ¾Ð²ÑÐµ ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ, Ð½Ð¾ Ñ Ð²Ð¸Ð¶Ñ Ð² ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð»ÑÑÐ¾Ð²: Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¼Ñ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼, ÑÑÐ¾ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ ÐµÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¾Ð¸ ÑÐµÐºÐ¾ÑÐ´ÑÐ¼ÐµÐ½ Ð ÐÐ, ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½ÑÐ¸ Ð¾ÑÐ±Ð¸ÑÑ 15 Ð¼ÑÑÐµÐ¸ Ð·Ð° 90 Ð¼Ð¸Ð½ÑÑ Ð¸ ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÑÑ Ð¿ÑÐ¸ 11-Ð¼ÐµÑÑÐ¾Ð²ÑÑ ÑÐ´Ð°ÑÐ°Ñ; ÐÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ð»Ð¸ÑÑ Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¸ÑÐºÐ¸Ð¼ ÐÑÐºÐ¾Ð¸ ÐÐ¾Ð´ÑÐ¸ÑÐµÐ¼, Ð¸ Ð¾Ð½ Ð½Ðµ ÑÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÐ°Ð¼, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð½Ð° 20 Ð»ÐµÑ ÑÑÐ°ÑÑÐµ Ð½ÐµÐ³Ð¾; ÐÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÐµÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ñ Ð¸Ð· Ð Ð¾ÑÑÐ¾Ð²Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°Ð±Ð¸ÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ Ð ÐÐ Ð½Ð° 52 ÑÐµÐºÑÐ½Ð´Ðµ Ð¼Ð°ÑÑÐ°. ÐÐ½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½ÐµÑÐ°Ð²Ð½ÑÐµ ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ ÑÐ¾, Ð¾ ÑÐµÐ¼ Ð¼Ñ Ð±Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ ÑÐ·Ð½Ð°Ð»Ð¸. ÐÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð»Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ Ð½Ð° ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð²ÑÐµÐµÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ð¼ ÑÐ³Ð»Ð¾Ð¼. Ð§ÑÐ¾ ÐºÐ°ÑÐ°ÐµÑÑÑ ÑÑÐµÑÐ° ÐÑÑÑÐµ Ð¸ÑÐ¿ÑÑÐ°ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð½ ÑÐ¸Ð» Ð¸ ÑÐ½ÐµÑÐ³Ð¸Ð¸. Ð­ÑÐ¾ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð»Ð¸ÑÑ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÐµÐµ Ð¸ ÑÐ»Ð°Ð´Ð½Ð¾ÐºÑÐ¾Ð²Ð½ÐµÐµ. ÐÐµÐ»Ð°Ñ Ð²ÑÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÐ¼ ÑÐµÐ±ÑÑÐ°Ð¼ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¤Ð Â«Ð Ð¾ÑÑÐ¾Ð²Â», Ð½Ð¾ Ð¸ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÐ»ÑÐ±Ð¾Ð², Ð¿Ð¾ÑÐºÐ¾ÑÐµÐµ Ð¿ÑÐ¸Ð¸ÑÐ¸ Ðº Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ñ. ÐÑÐµ Ð² Ð²Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÑÐºÐ°Ñ! @fcrostov

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru)

Малафеев пожелал всем молодым футболистам скорее прийти к большому футболу.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях