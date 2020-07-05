«Локомотив» ведёт переговоры о трансфере Марио Манджукича

https://static.news.ru/photo/26631886-bee6-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Марио Манджукич Фото: Jonathan Moscrop, via www.imago-/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» ведёт переговоры с хорватским нападающим Марио Манджукичем.

Отмечается, что московский клуб уже больше месяца общается с представителями Манджукича, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в окружении футболиста.

Ранее Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V — Mario MandÅ¾ukiÄ MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020

34-летний хорват выступал за туринский «Ювентус» с 2015 по 2019 год, сыграв за итальянский клуб 118 матчей и забив 31 мяч. Является серебряным призёром чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продлил контракт с катарской командой до конца сезона-2020/21. Отмечается, что в соглашении присутствует опция, которая позволяет Хави уйти в испанскую «Барселону», писал NEWS.ru.