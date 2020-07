«Локомотив» ведёт переговоры о трансфере Марио Манджукича

Отмечается, что московский клуб уже больше месяца общается с представителями Манджукича, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в окружении футболиста.

Ранее Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.