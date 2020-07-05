Футбол

«Локомотив» ведёт переговоры о трансфере Марио Манджукича

20:09, 05 июля 2020
Марио Манджукич Марио Манджукич Фото: Jonathan Moscrop, via www.imago-/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» ведёт переговоры с хорватским нападающим Марио Манджукичем.

Отмечается, что московский клуб уже больше месяца общается с представителями Манджукича, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в окружении футболиста.

Ранее Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

34-летний хорват выступал за туринский «Ювентус» с 2015 по 2019 год, сыграв за итальянский клуб 118 матчей и забив 31 мяч. Является серебряным призёром чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продлил контракт с катарской командой до конца сезона-2020/21. Отмечается, что в соглашении присутствует опция, которая позволяет Хави уйти в испанскую «Барселону», писал NEWS.ru.

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