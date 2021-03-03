«Локомотив» в гостях сыграет с «Сочи» в четвертьфинале Кубка России

В Москве состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу. Главной интригой 1/4 станет матч между московским «Локомотивом» и «Сочи». На данный момент сочинцы занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «железнодорожники» располагаются на седьмом месте.
В других матчах ЦСКА в гостях встретится с тульским «Арсеналом», «Уфа» проведёт встречу с «Ахматом» в Грозном, самарские «Крылья Советов», представляющие Футбольную национальную лигу (ФНЛ), сыграют с «Динамо» на домашней арене.
Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года. Первоначально игры планировалось организовать на первой неделе марта. На стадии 1/8 финала, которая должна была завершиться 22 февраля, не встретились «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Игру перенесли на 3 марта из-за морозов. Встреча завершилась разгромной победой уфимцев со счётом 3:0.
В прошлом сезоне Кубок России выиграл «Зенит», выигравший в финале у «Химок» со счётом 1:0.
Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, состоится в полном объёме, писал NEWS.ru.