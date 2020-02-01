https://static.news.ru/photo/1a236614-44f4-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: fclm.ru

Сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубке Париматч Премьер, организованном телеканалом «Матч Премьер».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Голы забили нападающий «Локомотива» Эдер и полузащитник «Партизана» Зоран Тошич.

Победитель определился в серии пенальти, которая завершилась со счётом 5:3 в пользу сербской команды.

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.