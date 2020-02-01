Сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубке Париматч Премьер, организованном телеканалом «Матч Премьер».
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Голы забили нападающий «Локомотива» Эдер и полузащитник «Партизана» Зоран Тошич.
Победитель определился в серии пенальти, которая завершилась со счётом 5:3 в пользу сербской команды.
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен