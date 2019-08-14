«Ливерпуль» выиграл у «Челси» в борьбе за Суперкубок УЕФА. Итоговый счёт — 3:2.
Обладатель трофея выявился по серии послематчевых пенальти. Решающий удар записан на счёт Мохаммеда Салаха. Отметим, что впервые турнир подобного уровня обслуживалась женская бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Для «Ливерпуля» Суперкубок стал уже четвёртым в истории клуба.
Ранее News.ru писал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алиссона Бекера, который получил травму в матче первого тура чемпионата Англии против «Норвича». Встреча закончилась победой «красных» со счётом 4:1.