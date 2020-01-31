https://static.news.ru/photo/b9fef1c8-4411-11ea-a680-fa163e074e61_660.jpg Мехди Зеффан Фото: fckssamara/vk.com

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал контракт с алжирским защитником Мехди Зеффаном.

Футболист перешёл в российский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года. Он будет выступать под 18 номером, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Я рад, что присоединился к самарской команде, ждал этого момента. Я уже решил, что буду учить русский язык, но в начале будет непросто, — сказал игрок.

Зеффан является воспитанником французского «Лиона», за основной состав которого выступал с 2012 года. В 2015 году игрок перешёл в «Ренн», где играл до лета 2019. В составе сборной Алжира Зеффан выиграл Кубок африканских наций-2019.

Ранее состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом. Он перешёл в аренду из португальской «Браги», за которую успел сыграть в 47 матчах, забив пять мячей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает право выкупа 27-летнего футболиста, писал NEWS.ru.