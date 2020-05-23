«Крылья Советов» покинул полузащитник Мияйлович

https://static.news.ru/photo/6390b65a-9da3-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Срджан Мияйлович (слева) Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Сербский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Срджан Мияйлович покинул состав самарской команды.

Контракт футболиста заканчивается 31 мая, сторонами были принято решение не продлевать соглашение, сообщает пресс-служба «Крыльев». Срджан сыграл за «Крылья Советов» 72 матча и забил 4 гола.

Также сообщается, что остальные легионеры команды прилетели в Самару для подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ). Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и сдадут тест на коронавирус.