«Крылья Советов» покинул полузащитник Мияйлович

Сербский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Срджан Мияйлович покинул состав самарской команды.
Контракт футболиста заканчивается 31 мая, сторонами были принято решение не продлевать соглашение, сообщает пресс-служба «Крыльев». Срджан сыграл за «Крылья Советов» 72 матча и забил 4 гола.
Также сообщается, что остальные легионеры команды прилетели в Самару для подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ). Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и сдадут тест на коронавирус.
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