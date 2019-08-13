Мало кто верил в то, что «Краснодар» сумеет пройти «Порту» по сумме двух встреч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тем более что на своём поле «быки» потерпели обидное поражение со счётом 0:1.

Эксперты во всё горло кричали со страниц разных изданий, что клубу Сергея Галицкого «драконы» просто не по зубам. Но в «Порту» что-то пошло не по сценарию.

Уже в дебюте встречи Тони Вильена прошивает голкипера «Порту», восстанавливая равенство по сумме двух матчей. А затем два точных выстрела воспитанника южан Магомеда-Шапи Сумейманова повергают в шок зрителей на «Драгау». Да если бы только они были обескуражены всем тем, что творилось в Португалии.

Российские любители футбола вообще остались без трансляции встречи, которую так активно анонсировал «Матч ТВ». За несколько минут до начала поединка канал выпустил заявление, что по независящим причинам всем придётся наблюдать за противостоянием «Аякса» и ПАОКа. Вот такой неожиданный поворот.

Но оказалось, что всё это не из-за «косяков» российского вещателя (хотя к этому они нас за годы приучили), а из-за решения португальской стороны. «Порту» изначально подписал все бумаги и отдал сигнал нашему вещателю, но что-то пошло не так за полтора часа до начала трансляции. То ли португальцы решили сильно заломить ценник: ряд источников писали, что клуб рассчитывал в срочном порядке реализовать сигнал за €200 тысяч (примерно в 10 раз больше обычной цены), но эта затея потерпела крах. Другие источники уверяли, что дело в различных букмекерских конторах, с которыми у португальской и российской стороны были соглашения — конфликт интересов, в который, к сожалению, верится с трудом, ведь матч не показывали и по португальскому ТВ, трансляция была доступна только в клубном приложении «драконов».

Itaru Chiba/AFLO/Global Look Press

Так или иначе, конфуз самого статусного португальского гранда не был показан широкой массе. А что если в «Порту» предполагали исход поединка и просто побоялись сесть в лужу? Да, такой вариант из разряда фантастики, но почему в такие сказочные моменты для российского футбола и не подумать об этом?

Выход из ситуации на будущее тоже есть: чиновникам из УЕФА надо просто отобрать телевизионные права у клубов на стадии квалификации (со стадии плей-офф квалификации и до самого финала они и так реализуют картинку сами). Тогда сторонам будет легче договариваться, и желание ежеминутного навара не будет жечь сердца корыстных людей. А нас, простых любителей футбола, не оставят без столь необходимого нашему организму вида спорта и позволят ещё больше гордиться тем детищем, которое в Краснодаре создал Сергей Галицкий.