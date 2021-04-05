«Краснодар» объявил о назначении Гончаренко главным тренером

https://static.news.ru/photo/ee77b526-96bc-11eb-b348-96000091f725_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 43-летним специалистом заключён до 30 июня 2023 года.

4 апреля Краснодар объявил об отставке Мурада Мусаева, возглавлявшего клуб с 2018 года. При Мусаеве «быки» брали бронзу чемпионата страны, выходили в групповой этап Лиги чемпионов, играли в плей-офф Лиги Европы.

Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта, писал NEWS.ru. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Белорус возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, команда под его руководством завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства.