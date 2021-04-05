16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Краснодар» объявил о назначении Гончаренко главным тренером

12:45, 06 апреля 2021
Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 43-летним специалистом заключён до 30 июня 2023 года.

4 апреля Краснодар объявил об отставке Мурада Мусаева, возглавлявшего клуб с 2018 года. При Мусаеве «быки» брали бронзу чемпионата страны, выходили в групповой этап Лиги чемпионов, играли в плей-офф Лиги Европы.

Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта, писал NEWS.ru. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Белорус возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, команда под его руководством завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео