«Краснодар» интересуется футболистом «Кёльна» Кордобой

https://static.news.ru/photo/c92704d8-a98d-11ea-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz MÃ’.Â¼ller via www.imago-/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в покупке колумбийского нападающего немецкого «Кёльна» Джона Кордобы.

О желании краснодарского клуба приобрести футболиста сообщает «Чемпионат». Отмечается, что стоимость Кордобы на данный момент составляет € 9,5 млн.

27-летний футболист в 2013 году в составе сборной Колумбии стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки. В нынешнем сезоне Кордоба провёл в чемпионате Германии 26 матчей, забив 12 голов.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.