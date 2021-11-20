Консул РФ в Неаполе пояснил, кто сможет посетить матч «Спартак» — «Наполи»

Консул РФ в Неаполе Винченцо Скьяво рассказал, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» смогут посетить лишь болельщики, проживающие в России. Он выразил сомнение, что иностранные фанаты смогут получить визы на въезд в Россию.

Этот матч будет проходить в Москве. УЕФА уже выразил своё мнение о поводу проведения этой встречи. Люди должны быть защищены, спортивные радости должны быть безмятежными. На трибунах будут присутствовать только россияне. Не знаю, смогут ли остальные получить визы. Будет строгий и правильный контроль, — цитирует Скьяво Ilnapolionline.

Консул РФ в Неаполе отметил, что в России пандемия проходит «не так, как в Европе». По его словам, в Москве в нынешний момент существует серьёзные трудности в связи с коронавирусом, однако в столице не намерены останавливать спортивные мероприятия.

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». В преддверии встречи российская команда имеет в своём активе четыре очка и располагается на последнем, четвёртом месте в таблице группы C. Итальянский коллектив лидирует с семью баллами.

Ранее сообщалось, что государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу в попытке непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Футболист нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату, передаёт De Telegraaf.