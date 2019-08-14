https://static.news.ru/photo/2528d09a-be9d-11e9-b993-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» заявил, что команда готовится к предстоящей встрече самым серьёзным образом.

Нас ждёт очень важный матч, определяющий, кто пройдёт дальше. Хочу, чтобы мы были единым целым и сделали нужный результат. Готовимся самым серьёзным образом. Матч «Краснодара» не смотрел, видел только концовку. Всегда приятно, когда наши клубы побеждают. Хотел бы поздравить «Краснодар» с этой победой, — заявил специалист на пресс-конференции.

Встреча «Спартак» — «Тун» состоится в Москве 15 августа. В первой игре «красно-белые» одержали победу со счётом 3:2.

Тил и Ларссон хорошо провели свой первый матч в Грозном, они хорошо вошли в коллектив, ребята их приняли. Но наш непростой календарь требует сыгранности, и нужно, чтобы наше единство приумножалось, — резюмировал специалист.

Ранее News.ru писал, что КДК принял решение дисквалифицировать нападающего «Спартака» Понсе на три игры.