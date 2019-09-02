Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что пока не готов говорить о своём переходе в ЦСКА.
Не готов ответить на этот вопрос. Завтра станет известно, — сказал он журналистам после тренировки сборной России, которая начала подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
Также он заявил, что все разговоры о его трансфере никак не влияют на его настроение, и он полностью настроен на игру в сборной. Кроме того, он сообщил, что не обсуждал с главным тренером Станиславом Черчесовым свою роль в команде.
Моё дело быть готовым на сто процентов и выйти, когда потребуется, — сказал форвард.
Ранее «Млада Болеслав» согласилась продать ЦСКА Комличенко, писал News.ru.