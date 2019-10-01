https://static.news.ru/photo/783acb20-e4c8-11e9-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Александр Коломейцев после поражения во втором матче группового этапа Лиги чемпионов команде «Атлетико» (0:2) объяснил журналистам причины неудачи и заявил, что «железнодорожники» снова смогут победить немецкий «Байер» на родном стадионе.

— Как вам «Атлетико»? Что не получилось в этой игре?

— Я думаю, что было видно их преимущество: больше владели мячом, создавали атаки. Мы пытались сыграть на контратаках, пару раз достаточно неплохо выбежали, но не сумели реализовать моменты.

— Почему испанцам удалось забить?

— Потому что команда высоко уровня, они находят свой момент в каждой игре.

— По сравнению с «Байером» уровень «Атлетико» показался выше?

— Да. Однако «Байер» тоже держит мяч, но они не так агрессивно впереди играют, они больше отрабатывают в средней зоне и в защите. А у «Атлетико» мяч не задерживается у защитников, мяч постоянно летит вперёд, а если и держат, то только на чужой половине. Но матч вышел очень хороший.

— Можно сравнить с тем, который был полтора года назад?

— В целом нет. Такая же команда, те же игроки, ничего нового.

— Феликс стоит 120 миллионов. Действительно крутой парень?

— Да не знаю, мне тяжело судить об окупаемости вложенных средств. Сыграл хорошо, голевую отдал. Хорошо выглядит.

— Но не космос?

— Не знаю. Мы сыграли только одну игру против него, так судить очень тяжело.

— Федор Смолов провёл отличный месяц, в частности, последний матч против «Зенита», но с «Атлетико» мы видели совсем другой футбол. На ваш взгляд, почему не удалось сыграть так же? Почему в некоторых моментах он «жадничал»?

— Может быть, не видел игрока, который из глубины бежал. А не получилось, потому что соперники другие, иной уровень. Мы играли иначе. У нас реже был мяч, тяжелее было выбегать. Не он плохо играл, а вся команда. На него валить не стоит. Мы все старались, пытались. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в целом наш коллектив выглядел неплохо. Ни к кому не должно быть претензий.

— В такой группе реально стоит задача выйти из группы или всё-таки тяжело будет в следующей игре с «Ювентусом»?

— Будет тяжело, но нужно поставить правильные задачи, работать выше своих возможностей и от этого отталкиваться. Естественно, Юрий Павлович всё понимает, но надо пытаться со всеми играть.

— С «Байером» процент владения мячом был около семидесяти на тридцать. В игре с «Атлетико» приблизительно такая же картина. Дальше — два спаренных матча с «Ювентусом». Дома с «Байером» «Локо» сможет сыграть первым номером, почувствовать мяч?

— Я думаю, больше будет зависеть от ситуации по игре. Но в целом, если команда играет на уровень выше, явно лучше владеет мячом, то всё равно в этом плане будет преимущество. Опять же, пускай держат, ведь в прошлой игре так и было, но мы сумели выиграть. Поэтому, ничего страшного нет. Мы-то не против, пусть они держат, а мы победим. Но я считаю, что на нашем домашнем стадионе у них всё равно будет напряжение благодаря болельщикам и нашему коллективу. Надеюсь, что победим с хорошим счётом.