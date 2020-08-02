Кокорин поблагодарил болельщиков за поздравления с переходом в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/85f21144-d4df-11ea-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: spartak.com

Нападающий московского клуба «Спартак» Александр Кокорин выразил благодарность своим фанатам за их поздравления после его перехода в новую команду.

Такое сообщение спортсмен оставил на своей странице в Instagram.

3+1. «Спартак». Спасибо всем за поздравления, — написал футболист.

В комментариях к публикации отметились бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков и футболист «Зенита» Сердар Азмун. Они пожелали удачи Кокорину.

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.