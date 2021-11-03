Кирьяков назвал игру «Зенита» в матче против «Ювентуса» достойной

Кроме слова достойно добавить нечего. Вера «Ювентус» был не таким сильным. Это было видно по первому тайму. До гола Юве хотел сильно прессинговать, им это удавалось. Смогли забить гол. Но затем итальянцы откатились назад, давали возможность «Зениту» спокойно реализовывать своим атаки. В одном из моментов даже забили себе гол в ворота, чем способствовали равной игре. Казалось, что во втором тайме у «Зенита» будут шансы сыграть успешно, но индивидуальные действия таких футболистов, как Пауло Дибала и Федерико Кьеза, решили исход матча, — сказал Кирьяков в разговоре с NEWS.ru.