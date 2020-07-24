КДК РФС со следующего сезона сможет отменять жёлтые карточки

https://static.news.ru/photo/0d9e71ce-cdaa-11ea-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС со следующего сезона РПЛ смогут отменяться жёлтые карточки, которые были показаны неверно и повлекли за собой пропуск игроком следующего календарного матча. Игрок пропускает грядущую игру в премьер-лиге после получения каждого четвёртого предупреждения в турнире.

Указанные изменения в регламент РФС, касающиеся отмены ошибочных жёлтых карточек, уже утвердили на заседании исполкома организации. Они вступят в силу со следующего сезона премьер-лиги, розыгрыш которого стартует 8 августа 2020 года.

Ранее КДК мог признавать недействительными только удаления, признанные ошибочными, сообщили в пресс-службе РФС.

Как писал NEWS.ru, сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимней паузой пройдут 15–17 декабря.