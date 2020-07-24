КДК РФС со следующего сезона сможет отменять жёлтые карточки

По решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС со следующего сезона РПЛ смогут отменяться жёлтые карточки, которые были показаны неверно и повлекли за собой пропуск игроком следующего календарного матча. Игрок пропускает грядущую игру в премьер-лиге после получения каждого четвёртого предупреждения в турнире.
Указанные изменения в регламент РФС, касающиеся отмены ошибочных жёлтых карточек, уже утвердили на заседании исполкома организации. Они вступят в силу со следующего сезона премьер-лиги, розыгрыш которого стартует 8 августа 2020 года.
Ранее КДК мог признавать недействительными только удаления, признанные ошибочными, сообщили в пресс-службе РФС.
Как писал NEWS.ru, сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.
Последние матчи перед зимней паузой пройдут 15–17 декабря.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен