Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID и счел ее ненужной Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID и счел ее ненужной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе.

Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID. Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино, — сказал Карпин журналисту «РБ Спорт».

Он добавил, что не понимает, зачем Fan ID вообще вводился в футболе, если на трибунах уже много лет не было беспорядков. И почему Fan ID нужно получать детям. Если бояться, что теоретически каждый может зажечь фаер, то можно бояться и на улицу выходить, ведь теоретически на голову каждому может упасть кирпич.

11 июля сообщалось, что дочери Валерия Карпина не смогли получить Fan ID.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.