Карпин: «Ростов» заставил «Динамо» сесть глубоко

Футбольный клуб «Динамо» три тура Российский премьер-лиги прошёл без поражений. В активе столичной команды две победы и одна ничья. Однако перед встречей с «Ростовом» Валерия Карпина возникало небольшое сомнение в триумфе москвичей. Тем не менее уже на 42-й минуте все сомнения сдуло ветром «ВТБ Арены». Максимилиан Филипп точно пробил пенальти, перевернув ход игры. Динамовцам потребовалось три минуты, чтобы увеличить отрыв. И это сделал уже Николай Комличенко, который до поединка долгое время восстанавливал свои кондиции после перенесённой пневмонии. На послематчевой пресс-конференции главный тренер столичной команды Кирилл Новиков рассказал, за счёт чего удалось переиграть южного соперника.

Наставник «Динамо» заявил, что получился хороший матч и результат.

Мы добыли победу на родном стадионе и искупили вину перед болельщиками. Я считаю, что выиграли заслуженно. В наш створ был только один удар, мы доминировали и хорошо сыграли в обороне, — отметил он.

— Казалось, что первые 20–30 минут в первом тайме по владению мяча «Ростов» доминировал. У команды этот показатель был около 70–75%. Такой ход был запланирован? Специально отдали игру?

— «Ростов» пытается сделать результат в первые 25–30 минут, когда за счёт длинных передач создаёт давление на соперника. Мы это учитывали. Важно было сыграть надёжно в обороне, играя на контратаках. Победу приносят голы, а не владение мяча. Владение мяча у «Ростова» было на середине поля, а не у наших ворот, так что нечего беспокоиться.

— Оцените дебют новичка «Динамо» Николы Моро. Каков его уровень готовности?

— Дебют считаю успешным — тяжело входить в такие матчи с такими сильными соперниками. Мы в определённой степени рисковали, выпуская его, но сейчас такой календарь, что это было необходимо. Нам пришлось сразу бросить его в бой, и будем делать это дальше. Его состояние нормальное, что позволяет играть определённое количество времени. Будем смотреть дальше и проверять его уровень.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Крайний левый защитник Дмитрий Скопинцев с «Ротором» и «Ростовом» показал себя хорошо в атаке, но при этом вы на него кричали во время матча. Не хотели бы попробовать его не в обороне?

— Защитник должен уверенно играть в обороне и не допускать там ошибок. Атака — это хорошо, но оборонительные линии должны быть вовремя. Он получил то, что заслужил. Мы одобряем его действия, но тогда, когда это происходит в чужой штрафной.

— Была ли установка у Себастиана Шиманьски сосредоточиться в первом тайме на оборонительных действиях?

— Нам приходилось большую часть времени играть в обороне. Он делал то, что должен был, что мы наигрывали во время тренировочного процесса. Себа сыграл совершенно спокойно. Проблем на фланге не было. Он достаточно активно играл в атаке и в обороне.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы перевернули игру в конце первого тайма. Как оцените игру нападающего Николая Комличенко?

— Николай каждую игру проделывает большой объём работы как в атаке, так и в обороне. У нас оценивают нападающего по голам, а то, что он сохраняет, помогает и забирает мяч — этого никто не видит. Николай — большой молодец, он постепенно после воспаления лёгких набирает форму, сейчас уже близок к оптимальной. Рад, что он сделал пенальти и забил гол. Судьба его отблагодарила за то, что в прошлом туре он много работал на команду.

— «Динамо» три матча сыграло на ноль. С чем связан такой успех?

— Мы стараемся компактно обороняться всей командой и также атаковать, чтобы участвовало как можно больше игроков. Игра на ноль — это усилие всей команды. Нас всё устраивает, нужно работать над позиционной атакой. С командами, которые уступают нам по классу, возникают проблемы. Мы над этим трудимся и надеемся, что не будем больше терять очки.

— У «Динамо» ещё можно ждать усиление?

— Работа ведётся, но это сделать не так легко, переговоры с теми людьми, которые нам нужны, есть, но не всё зависит от «Динамо». Есть игроки, которых не хотят отпускать клубы. Понятно, что мы надеемся на усиление, но также ясно, что не в ближайшие две недели. Пока работа двигается тяжело. Но мы рассчитываем, что укрепим одну-две позиции, тем более нам стартовать в Лиге Европы, где будет ещё более тяжёлый график.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, напротив, убеждён, что соперник нарочно не готовился к плотной игре в обороне. По его мнению, именно его подопечные вынудили так действовать хозяев.

До пенальти в наши ворота первые сорок минут некому предъявить претензии, мы полностью контролировали игру, а потом пропустили совсем ненужный пенальти. После него пропустили ещё гол со стандарта. Вторую игру пропускаем и там, и там. «Динамо» село очень низко, особенно во втором тайме, поэтому неправильно вскрывали их оборону и не смогли забить, — отметил он.

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Буквально перед вами Новиков сказал, что ожидал от вас такой активной игры и умышленно сел глубоко в оборону. Это для вас стало неожиданностью?

— Мягко говоря, не уверен, что они сели так глубоко. Это мы их заставили сесть. Не совсем правдоподобно выглядит, что они так были готовы.

— Что с Ивелином Поповым? Как быстро он вернётся в строй?

— Всё объявим, не переживайте.

— Три тура прошло. Как можете оценить старт «Ростова»?

— С одной стороны, ожидали большего. Но первые туры были на выезде, календарь приносит свои коррективы в наборе очков. Сейчас снова на выезде. Естественно, команда заслуживала большего, но мы продолжаем работать и будем выигрывать.