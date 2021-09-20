Карпин публично не согласился с Путиным по поводу российского футбола

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что российскому футболу необходим лимит на легионеров. Он заявил, что не согласен в этом вопросе с лидером страны. Слова Карпина приводит «Спорт-Экспресс».

Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть моё мнение, которое я высказываю, а изменят [лимит] или нет — зависит уже точно не от меня, — сказал Карпин.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он сказал, что если будут играть легионеры, то Россия ещё 20 лет не выступит на Олимпиаде.

В Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров — максимум восемь иностранцев в заявке клуба. Ограничения впервые ввели в 2005 году. Самого большого успеха сборная добилась в 2008-м, взяв бронзу на чемпионате Европы с игроками, которые воспитывались без лимита.

Ранее, 19 сентября, Карпин признался в конфликте с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.