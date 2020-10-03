Карпин получил красную карточку после матча между «Сочи» и «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/801e6f3e-065c-11eb-88b6-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После окончания матча 10-го тура Российской премьер-лиги между командами «Сочи» и «Ростов» арбитр Евгений Турбин удалил с поля главного тренера «жёлто-синих» Валерия Карпина. До этого во время игры Карпин получил жёлтую карточку.

Я спросил [у арбитра], почему у Козлова карточка за высоко поднятую ногу, а у Хасимото нет. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную, — рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что не считает победу «Сочи» закономерной. Матч закончился со счётом 2:4.

Первый гол был забит на 19-й минуте Никитой Бурмистровым. На 61-й минуте счёт сравнял Алексей Ионов. Через две минуты полузащитник Матиас Норманн нарушил правила и был удалён.

На 66-й минуте полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вывел свою команду вперёд, «жёлто-синие» сумели отыграться только на 74-й минуте, когда отличился Дмитрий Полоз.

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный оформил в этой встрече дубль: сначала он поразил ворота дальним ударом на 78-й минуте, а затем на 84-й снова пробил в дальний угол, и вратарь вновь оказался бессилен.

NEWS.ru писал, что «Рубин» не смог обыграть «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:1.