Футбол

Карпин о матче «Ростова»: надо радоваться, что никто не умер

15:58, 28 июня 2020
Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: fc-rostov

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

Не хочу оценивать даже и разбирать [игру]. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался, — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ростова» нанесли поражение на своём поле тульскому «Арсеналу» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:1.

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