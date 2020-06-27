Карпин о матче «Ростова»: надо радоваться, что никто не умер

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
Не хочу оценивать даже и разбирать [игру]. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался, —
цитируетКарпина «Спорт-Экспресс».
Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ростова» нанесли поражение на своём поле тульскому «Арсеналу» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:1.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен