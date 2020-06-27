Карпин о матче «Ростова»: надо радоваться, что никто не умер

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Нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей провёл вечеринку в честь дня рождения, нарушив тем самым правила по борьбе с распространением коронавируса.

Футболист в день рождения 26 июня устроил в своём доме вечеринку на 20 человек, хотя в Великобритании из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами более чем в шесть человек, а футболисты...