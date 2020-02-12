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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.

Был вариант с Англией. По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда — не знаю даже, какая. Ждал, что с рабочей визой. В итоге [трансферу помешало то, что] у меня...