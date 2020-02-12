Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус».
Прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Она отметила, что это была несмешная шутка.
Ранее Канделаки прокомментировала скандал, разгоревшийся из-за показа финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Россия (3:5), который состоялся в 2011 году, писал NEWS.ru.
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