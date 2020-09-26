Исполком РФС возвращает гостевые квоты при продаже билетов на матчи

https://static.news.ru/photo/bcb58c30-fff3-11ea-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) возвращает гостевые квоты на матчи под эгидой организации — до 5% от билетной программы, следует из сообщения пресс-службы РФС.

Некоторое время назад комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками заявил о возвращении гостевых квот в размере 10%, однако данная цифра была сокращена по решению исполкома РФС.

Из-за пандемии COVID-19 с начала сезона на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России квота для болельщиков гостевых команд не выделялась. При проходе на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагалась на организатора матча.

Ранее NEWS.ru писал, что РФС представил новую систему назначения судей, которая исключает влияние человеческого фактора.

Систему разработали совместно с лабораторией исследования спорта Высшей школы экономики. После тестирования новинку будут полноценно использовать в департаменте судейства союза.