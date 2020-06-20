Игры не будет: «Краснодар» позволил «Динамо» вылечить футболистов от вируса

https://static.news.ru/photo/ec882346-b34a-11ea-a20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» согласился на перенос матча 23-го тура чемпионата России против московского «Динамо». По предварительным данным, игра состоится 19 июля.

Перенести игру пришлось после того, как «динамовцы» в полном составе были вынуждены уйти на карантин из-за двух заразившихся COVID-19 футболистов. Положительными тесты на коронавирус оказались у Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 июня весь состав «Динамо» оказался на карантине. 21 июня «Динамо» должно было сыграть первый матч после перерыва в Краснодаре, но москвичи не полетели на юг страны из-за выявленных заражений.