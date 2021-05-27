Гвардиола внутреннего пользования: почему «Челси» выиграет Лигу чемпионов

До окончания клубного сезона остался последний, но очень важный шажок — 29 мая в Порту определится победитель Лиги чемпионов. На «Драгау» сойдутся два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси». Опытным и мастеровитым «горожанам» отдают предпочтение в предстоящем противостоянии. Мы же расскажем, почему банду Хосепа Гвардиолы рано записывать в победители турнира.

История на стороне «Челси»

«Манчестер Сити» в последние годы является самым стабильным и самым результативным коллективом в Англии. Эта команда разрывает на всех уровнях: пять чемпионств за последние 10 лет в АПЛ, четыре победы подряд в Кубке Английской футбольной лиги, титулы в Кубке страны и в Суперкубке. Причём все последние трофеи «горожан» были добыты с невероятным запасом. И это в самом конкурентном и сложном футбольном чемпионате. Одним словом, «Сити» на внутренней арене как минимум последние шесть лет — это мощь.

Однако при этом команда в еврокубках не блистает от слова совсем. Последний европейский титул датируется 1970 годом. После этого достижения «горожане» даже в финальные стадии не выходили. А в минувшие сезоны мощная банда Гвардиолы только и занималась тем, что пыталась перебороть боязнь 1/8 и 1/4 стадий финала. Наконец переборола. Но является ли это показателем того, что команда готова выигрывать Лигу чемпионов, — большой вопрос.

Нельзя сказать, правда, что «Челси» держит в страхе всю Европу. Больших титулов у «синих» немного, но они есть. Причём довольно свежие. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году, а в 2013 и в 2019 брал Лигу Европы.

Фрэнки Лэмпард imago sportfotodienst/Global Look Press

Но зачем ворошить прошлое, когда есть настоящее. Впрочем, и оно на стороне «синих». В стадии плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне «Челси» смотрелся куда привлекательнее своего основного оппонента.

Плей-офф на стороне «Челси»

Если первый матч «Манчестер Сити» против «Боруссии» из Менхенгладбаха провёл, что называется, на опыте, то в остальных противостояниях не выглядел так же мощно. Очень непростыми были оба матча против дортмундской «Боруссии». Конечно, команда Гвардиолы и на выезде, и дома обыгрывала немецкий коллектив со счётом 2:1, но зачастую счёт не является прямым отражением событий, происходящих на поле. И это как раз тот случай.

У «Боруссии» было больше моментов, команда больше двигалась, в то время как «Сити» медленнее разыгрывал мяч, меньше комбинировал (особенно это было заметно в первой игре). Ни о каком доминировании англичан не было речи. Скорее, обе команды играли на равных, и «Боруссия» вполне могла проходить в следующую стадию. Но мастерство отдельных футболистов «Сити» вкупе с голами, которые забивались из совсем неочевидных ситуаций, сделали своё дело.

С ПСЖ была в целом похожая ситуация. Да, эпизодами игроки Гвардиоды классно сменяли позиции, хорошо действовали в прессинге и контрпрессинге, но нельзя сказать, что за «горожанами» было явное преимущество. Оба гола в первом матче подарили «Сити» сами «парижане». Во втором матче то же самое: грубейшие ошибки Кейлора Наваса, Алессандро Флоренци и других определили исход встречи. Но по статистике (по ударам в створ, по владению мячом и остальным показателям), было полное равенство в противостояниях «Сити» и ПСЖ.

Другое дело — «Челси». Вспомните, как мощно банда Томаса Тухеля разобралась с мадридскими «Реалом» и «Атлетико». На каких скоростях, на каком мастерстве эти малыши (речь про общий возраст футболистов «синих») действовали против таких опытных оппонентов, как Лука Модрич, Луиса Суарес и других. Зинедин Зидан, с его попытками задушить команду прессингом, был просто-напросто разбит.

Томас Тухель Eduardo Candel Reviejo via www/Global Look Press

Если кто-то и оказал должное сопротивление «Челси» на стадии плей-офф, так это «Порту». Оба матча против «драконов» получились натужными. Но в сравнении с «Сити» «Челси» всё равно выдал более уверенный отрезок.

Обстановка на стороне «Челси»

Также не лишним будет отметить, что в отличие от «Челси» на «Сити» будет оказываться сильное давление. И это тоже может помочь «синим» в финале. Дело в том, что Тухель на данном этапе всё доказал. Немецкий специалист принял «Челси» в конце января текущего года. Тогда лондонский клуб барахтался в середине турнирной таблицы. Не прошло и четырёх месяцев, как команда сделала качественный скачок: замкнула топ-4 лидеров АПЛ (читай между строк — обеспечила себе возможность сыграть в следующем году в Лиге чемпионов) и дошла до финала главного еврокубка. Здесь и сейчас это отличный результат, который может вполне удовлетворить болельщиков «Челси».

У «Сити» ситуация другая. «Горожанам» уже порядком приелись победы на внутренней арене, им нужна «рыбка» покрупнее. Большие финансовые вливания, мощный состав, именитый тренер — когда, если не сейчас, все эти звенья должны принести результат, к которому клуб так долго стремился? Хосеп наконец довёл команду до финала. Следующий шаг — победа в Лиге чемпионов. Другого расклада от него не ждут. Это, бесспорно, огромное давление. Оно может как подстегнуть команду, так и сыграть с ней злую шутку.

Ну а как в итоге всё обернётся, узнаем в субботу.

Frank Hoermann/Global Look Press