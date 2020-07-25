Губерниев высоко оценил игру «Химок» в финале Кубка России

https://static.news.ru/photo/240f14cc-cf08-11ea-be2d-fa163e074e61_660.jpg Матч «Химки» - «Зенит» Фото: fckhimki_official/vk.com

Подмосковный футбольный клуб «Химки» достойно смотрелся в финале Кубка России против петербургского «Зенита». Матч показал, что у Сергея Юрана самобытная команда, для которой нет авторитетов. Такое мнение выразил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

По его словам, в определённые периоды финала «Зенит» — многократный чемпион России и сильнейшая команда страны — был просто «заперт» подмосковными соперниками в своей штрафной площадке. И «Химки» не смогли сравнять счёт после единственного гола Артёма Дзюбы (забитого с пенальти) из-за «какого-то мгновения и удара в штангу».

Я не очень понимаю, как «Зенит» будет с такой игрой выступать в Лиге чемпионов. Всё-таки за наш флагман тревожно. В то время как «Химки» показывали, что для них совершенно нет авторитетов, очень самобытная команда, — цитирует комментатора телеканал «360».

Губерниев сказал, что гордится «Химками». Петербуржцев он поздравил с очередным титулом. По поводу подмосковной команды журналист напомнил, что клуб уже играл в РПЛ и в следующем сезоне возвращается в высшую лигу. Поэтому он предложил ждать розыгрыша чемпионата, который стартует 8 августа.

«Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0. Дзюба забил пенальти на 84-й минуте. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Как ранее писал NEWS.ru, после того как петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в Олимп — Кубке России, его нападающий Артём Дзюба порассуждал о том, было ли обязательным нарушение правил против их форварда, которое привело к пенальти в ворота «Химок».