Губерниев отреагировал на возможное назначение Бердыева в сборную

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера сборной России по футболу. По словам комментатора, назначение бывшего главного тренера «Ростова» и «Рубина» позволило бы Российскому футбольному союзу (РФС) сэкономить.

Я поддерживаю любую идею назначения тренера, потому что время проходит, кто-то должен работать с командой. Пусть будет Бердыев. Не думаю, что он потерял квалификацию. Плюс назначение нашего специалиста должно сэкономить деньги, чтобы не платить миллиарды иностранцам, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru.

Он надеется, что контракт с Бердыевым не будет таким дорогим, как с зарубежными специалистами. Однако, по мнению журналиста, варианты с назначением Валерия Карпина, Игоря Шалимова, Николая Писарева, Рашида Рахимова или Владислава Радимова были бы тоже очень перспективны.

Ранее сообщалось, контракт с Бердыевым планируют подписать до окончания ЧМ-2022 в Катаре. После мирового первенства контракт может быть продлён. При этом отмечается, что зарплата нового наставника будет меньше, чем у Станислава Черчесова.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля РФС расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.