Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче Лиги чемпионов

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у испанского «Вильярреала» благодаря голу Криштиану Роналду на последних минутах матча. Игра на домашнем поле англичан завершилась со счётом 2:1 в их пользу.

Счёт был открыт испанцами на 53-й минуте — забил Пако Алькасер. На 60-й минуте им ответил Алекс Теллес, а Криштиану Роналду поставил точку на 90+5.

Футболист провёл в стартовом составе свой 178-й матч в Лиге чемпионов и побил рекорд по количеству игр в турнире. До этого рекордсменом был экс-голкипер испанского «Реала» и португальского «Порту» Икера Касильяса. Он завершил карьеру в 2020 году.

Кроме того, Роналду является обладателем рекорда по числу голов в Лиге чемпионов: он забил 136 мячей.

28 сентября дебютировавший в Лиге чемпионов приднестровский футбольный клуб «Шериф» обыграл «Реал» со счётом 2:1 благодаря голу на 89-й минуте матча. Первый гол на 25-й минуте забил игрок «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев. На 65-й минуте команде ответил Карим Бензема. Он забил с пенальти. И за минуту до окончания матча Себастьян Тиль нанёс удар в дальнюю девятку.