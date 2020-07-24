Глушаков решил покинуть «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/77cf51ba-cdc5-11ea-acb5-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: ФК «Ахмат»/vk.com

33-летний полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков принял решение покинуть клуб. Он уже договорился об этом с руководством.

Как пишет Metaratings.ru, спортсмен планирует продолжить карьеру в одном из московских клубов или уехать играть за границу. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что не будет препятствовать желанию футболиста.

С Глушаковым у нас контракт по схеме «1+1». У нас была договорённость, что при решении Дениса продолжить карьеру в одной из московских команд мы препятствовать не будем, — заявил Айдамиров, сообщает Soccer.ru.

Футболист перешёл в «Ахмат» в июле 2019 года. До этого он выступал за «Спартак». В этом сезоне он выходил на поле в 24 матчах и забил четыре гола. Контракт игрока с командой был рассчитан до конца этого сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €1,6 млн.

NEWS.ru писал, что Федун прокомментировал слухи о возвращении Глушакова в «Спартак». Футболист выступал за московскую команду с 2013 по 2019 год.