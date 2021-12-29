«Глупая инсинуация»: гендиректор «Зенита» о слухах об уходе Дзюбы

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил «Спорт-Экспрессу», что в клуб не поступило ни одного предложения по трансферу нападающего Артёма Дзюбы. По его словам, слухи об уходе форварда из команды являются инсинуацией. Руководство «Зенита» не ведёт переговоры по продаже Дзюбы в другой клуб.

Уходит ли из «Зенита» Дзюба? Всё, что пишут сейчас в прессе — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы не ведём сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб, — сказал Медведев.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал». Состав «Зенита» игрок пополнил в 2015 году. Он провёл за санкт-петербургскую команду 234 матча, отметился 105 голами и 69 передачами. Вместе с «сине-бело-голубыми» трижды выиграл чемпионат России, дважды — Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что для Дзюбы это последний сезон в «Зените». Экс-футболист считает, что форвард находится не в том возрасте, чтобы расти. В такой ситуации «Рубин», в который может перейти Дзюба, является для него хорошим вариантом.