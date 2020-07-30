Главным тренером «Арсенала» утвердили Сергея Подпалого

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Сергей Подпалый утверждён главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал».

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров 29 июля встретился с футболистами и тренерами «Арсенала». Во время встречи руководитель клуба Гурам Аджоев объявил, что тренерский штаб во главе с Подпалым будет готовить команду в новом сезоне.

Новый главный тренер поблагодарил руководство региона и клуба за доверие и заявил, что сделает всё возможное, чтобы решить поставленные перед клубом задачи.

Идёт подготовка к новому сезону. Всё проходит нормально. Работаем по намеченному плану. Уверен, что всё реализуем и в хороший кондиции войдём в новый сезон, — сказал Подпалый, чьи слова приводятся на сайте футбольного клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Черевченко. Руководство клуба приняло отставку после поражению грозненскому «Ахмату» (1:3). Готовить команду к заключительным турам Российской премьер-лиги (РПЛ) начали работавший в фарм-клубе «Арсенала» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды Николай Ковардаев.