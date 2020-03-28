https://static.news.ru/photo/230fb808-7119-11ea-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) уволила 400 сотрудников организации, в том числе главного тренера сборной Оскара Табареса, из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.

В заявлении AUF отмечается, что такие жёсткие меры приняты для дальнейшего существования организации.

73-летний тренер возглавлял команду с 2006 года, под его руководством сборная заняла 4-е место на чемпионате мира — 2010, а также дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, писал ранее NEWS.ru.