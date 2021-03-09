Главный тренер сборной Германии Лёв покинет пост после чемпионата Европы

https://static.news.ru/photo/23dc0bf0-80cd-11eb-9dfc-96000091f725_660.jpg Йоахим Лёв Фото: vk.com/joachimlow

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв объявил об уходе со своего поста по окончании чемпионата Европы, который состоится в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Германии (DFB).

Такое решение принял сам специалист. Он попросил о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до окончания чемпионата мира — 2022. При этом не уточняется, что подтолкнуло тренера к этому шагу. Вместе с тем он намерен добиться максимального результата с командой на Евро.

Мне выпала честь работать с лучшими футболистами страны почти 17 лет и помогать им развиваться. С ними связаны большие триумфы, как и болезненные поражения, но прежде всего это множество замечательных и волшебных моментов, — сказал Лёв.

В федерации с уважением отнеслись к намерению Лёва и пошли ему навстречу. Глава DFB Фриц Келлер назвал специалиста одним из лучших тренеров в мировом футболе. Также он поблагодарил Лёва за то, что тот оповестил о своём желании заблаговременно — теперь руководство немецкого футбола может спокойно искать преемника на этот пост.

Главное достижение Лёва во главе сборной Германии, которой он руководит в статусе главного тренера с 2006 года, — победа на чемпионате мира — 2014. Кроме того, он привёл сборную к успеху в Кубке конфедераций — 2017, проходившем в России.

Ранее NEWS.ru писал, что преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» может стать итальянский специалист Лучано Спаллетти. Российским любителям футбола Спаллетти известен по работе в «Зените».